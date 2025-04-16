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Экс-чемпион UFC объяснил поражение Крылова от Рейеса

Экс-чемпион UFC объяснил поражение Крылова от Рейеса
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Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер высказался о поражении российского полутяжеловеса Никиты Крылова в бою с американцем Домиником Рейесом.

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC 314 и завершился победой Рейеса нокаутом в первом раунде.

«Крылов был не в своей тарелке. Он никогда не ведёт себя в клетке, будто ему комфортно, но на этот раз он себя не проявил. Он шёл вперёд с поднятым подбородком и наносил удары со слишком большой дистанции. Было видно, что он хочет сделать. Да, он тяжело бьёт, но он перенервничал из-за двухлетнего перерыва, и это сказалось», – сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

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