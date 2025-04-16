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Иман Хелиф заявила, что хочет сменить весовую категорию перед ОИ-2028

Иман Хелиф заявила, что хочет сменить весовую категорию перед ОИ-2028
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Победительница боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) алжирка Иман Хелиф заявила о намерении сменить весовую категорию перед Олимпиадой-2028, которая состоится в Лос-Анджелесе (США).

«Я сосредоточена на втором олимпийском золоте в 2028 году, а также на подготовке к профессионалам. Я хочу проделать идеальную работу и приехать в лучшей форме, чем в Париже, ведь теперь у меня лучшее ментальное и физическое равновесие.

Мне придется подняться в 70 кг. В Париже я победила в 66 кг, и я не думаю, что подъём в весе будет для меня сложным. Мой рост 180 см, и я работаю с командой над адаптацией к новому дивизиону», — приводит слова Хелиф издание Marca.

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