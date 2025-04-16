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Евлоев ответил Яиру Родригесу, заявившему о желании сразиться за титул UFC

Евлоев ответил Яиру Родригесу, заявившему о желании сразиться за титул UFC
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев отреагировал на слова мексиканского экс-претендента Яира Родригеса, заявившего о желании сразиться за титул.

«Яир, если ты хочешь сразиться за титул, ты должен сначала победить меня. В таком случае ты это заслужишь.

Яир Родригес показал лучший бой, Питбуль [Патрисио Фрейре] опасный соперник, но я не считаю, что этого достаточно для того, чтобы драться за титул. У него уже был шанс, и он его упустил», — приводит слова Евлоева издание MMAJunkie.

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