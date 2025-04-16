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Холлоуэй оценил победу Волкановски на UFC 314

Холлоуэй оценил победу Волкановски на UFC 314
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй прокомментировал победу австралийца Алекса Волкановски в поединке с бразильцем Диего Лопесом.

Напомним, поединок Волкановски и Лопеса состоялся на турнире UFC 314 в Майами (США). Австралиец победил единогласным судейским решением и завоевал вакантный титул.

«Это был хороший бой. Алекс был умным, набирал очки и давал затянуть себя в драку. Думаю, он выиграл четыре раунда – первый, второй, третий и пятый. Люди говорили, что он не вернёт титул. У Лопеса был разбит глаз. Зверь, просто зверь», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

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