Боец UFC: всегда считал, что Чендлер не заслуживает места в топ-15 лёгкого веса

Американский легковес UFC Грант Доусон прокомментировал поражение соотечественника Майкла Чендлера в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом на UFC 314.

«Я годами вызывал Чендлера. И я всегда считал, что Чендлер не заслуживает места в топ-15. Сейчас его рекорд 2-5 в UFC. Да, хорошие парни, но мы все дерёмся с хорошими парнями. Если следующий бой Чендлера будет с большим именем, это не будет на руку UFC», — приводит слова Доусона издание MMAJunkie.

Майклу Чендлеру 38 лет. Американец является бывшим чемпионом Bellator в лёгком весе, дебютировал в UFC в 2021 году. В мае 2022 года сразился за титул организации с бразильцем Чарльзом Оливейрой, проиграв техническим нокаутом. Всего на его счету в UFC две победы и пять поражений.