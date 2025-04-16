Менеджер Усика отреагировал на слух о реванше с Дюбуа
Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал слух об организации реванша украинца с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа.
«Если вы знаете правила, а их знают все, то первыми о бое объявляют промоутеры, а затем медиа делают свою работу, не наоборот. Вы видели анонсы от промоутеров или команд?» — написал Климас в социальных сетях.
Напомним, первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
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