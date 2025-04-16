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Украинский экс-чемпион Гвоздик выступит 20 апреля в США, есть соперник

Украинский экс-чемпион Гвоздик выступит 20 апреля в США, есть соперник
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) выступит в рамках боксёрского вечера, который состоится 20 апреля в городе Оушенсайд (штат Калифорния, США).

Соперником Гвоздика станет 31-летний американский боксёр Энтони Холлоуэй (9-7-3, 7 KO).

Александру Гвоздику 38 лет. Украинец, серебряный призёр Олимпиады — 2012, дебютировал как профессионал в 2014 году и в декабре 2018-го стал чемпионом мира, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

В октябре 2019-го потерпел первое поражение, проиграв техническим нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву, после чего приостановил карьеру на три года.

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