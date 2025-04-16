Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Гвоздик назвал сложнейшего соперника для Бивола

Александр Гвоздик назвал сложнейшего соперника для Бивола
Комментарии

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик назвал, по его мнению, сложнейшего соперника для лидера дивизиона россиянина Дмитрия Бивола.

«Мне кажется, что именно Бенавидес является самым ужасным оппонентом для Бивола. Но это только моё такое видение. Конечно, Бивол очень хороший боксёр, но чисто стилистически ему будет трудно драться против Дэвида. Я не говорю, что 100% Бенавидес победит, но это точно тяжёлый бой для Бивола», — приводит слова Гвоздика издание «РБК-Украина».

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Является двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом весе дивизионе, в апреле стал обладателем титула WBC.

Материалы по теме
Промоутер Бенавидеса отреагировал на решение Бивола отказаться от титула WBC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android