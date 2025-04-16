В команде Чимаева подтвердили переговоры о бое за титул UFC

В команде непобеждённого бойца UFC Хамзата Чимаева подтвердили переговоры о поединке за титул организации в среднем весе (до 84 кг) с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который, как ожидается, может состояться в июне.

«Чемпионский бой Хамзата могут объявить в ближайшее время. Ещё есть нюансы, но к этому всё идёт. Такой бой возможен в июне», — приводит слова представителя ТАСС.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

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