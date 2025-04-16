Экс-боец UFC: Чендлер переиграл в Артура Гатти

Бывший боец UFC Мэтт Браун прокомментировал поражение соотечественника Майкла Чендлера в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом на UFC 314.

«Чендлер дрался с лучшими, и он побеждал действительно хороших парней в Bellator. У меня в голове есть вопрос касательно того, подходит ли Чендлер для UFC. Возможно, он просто сбился с пути. Переиграл в Артура Гатти, как его назвал Дана Уайт», — приводит слова Брауна издание MMAJunkie.

Майклу Чендлеру 38 лет. Американец является бывшим чемпионом Bellator в лёгком весе, дебютировал в UFC в 2021 году. В мае 2022 года сразился за титул организации с бразильцем Чарльзом Оливейрой, проиграв техническим нокаутом. Всего на его счету в UFC две победы и пять поражений.