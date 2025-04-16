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Шауб: Пэдди Пимблетт — следующая суперзвезда UFC

Шауб: Пэдди Пимблетт — следующая суперзвезда UFC
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Бывший боец UFC Брендан Шауб прокомментировал победу британца Пэдди Пимблетта над американцем Майклом Чендлером на минувшем турнире UFC 314.

«Нет никого более звёздного, интересного, никого, кто бы привлекал к себе большее внимание, чем Пэдди Пимблетт. Единственный парень, который был способен на это, был Конор Макгрегор. И я продолжаю говорить вам, ребята, о том, что Пэдди ближе всех к нему.

Люди говорят: «Ох, он лучше, чем я считал». Парень продолжает расставлять галочки. И он будет продолжать доказывать вам, что вы ошибаетесь, и это очень похоже на Конора. Пэдди Пимблетт – следующая глобальная суперзвезда UFC», — сказал Шауб на своём YouTube-канале.

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