Шауб: Пэдди Пимблетт — следующая суперзвезда UFC

Бывший боец UFC Брендан Шауб прокомментировал победу британца Пэдди Пимблетта над американцем Майклом Чендлером на минувшем турнире UFC 314.

«Нет никого более звёздного, интересного, никого, кто бы привлекал к себе большее внимание, чем Пэдди Пимблетт. Единственный парень, который был способен на это, был Конор Макгрегор. И я продолжаю говорить вам, ребята, о том, что Пэдди ближе всех к нему.

Люди говорят: «Ох, он лучше, чем я считал». Парень продолжает расставлять галочки. И он будет продолжать доказывать вам, что вы ошибаетесь, и это очень похоже на Конора. Пэдди Пимблетт – следующая глобальная суперзвезда UFC», — сказал Шауб на своём YouTube-канале.