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Чендлер выступил с первым заявлением после поражения от Пимблетта на UFC 314

Чендлер выступил с первым заявлением после поражения от Пимблетта на UFC 314
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер выступил с первым заявлением после того, как потерпел поражение в бою с известным английским бойцом UFC Пэдди Пимблеттом. Их поединок состоялся на UFC 314 и завершился победой Плохиша техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

«Никогда не бывает подходящего времени, чтобы идти дальше после поражения. Нет ни чёткого плана, ни понимания, сколько это займёт времени. Ты просто начинаешь двигаться. Никогда не снимаюсь с боёв. Пока у меня есть бьющееся сердце и руки, которые могу держать, я уже победил.

На самом деле нет слов, чтобы описать ту боль и разочарование [после поражения], которые ты испытываешь… Ты просто живёшь с ними и позволяешь им взять своё и оставить тебя с тем, что осталось. После этого ты перестраиваешься. Лучшее, что можно сделать, — это двигаться вперёд с уверенным ожиданием и гордостью за свои попытки. Одно знаю наверняка: могу быть спокоен, зная, что подготовился как можно лучше, и только я один нёс ответственность за свои промахи в октагоне. Моя команда подготовила меня. UFC предоставили мне такую возможность. Я вышел на финишную прямую готовым. Побеждённый, но не сломленный. Будущее по-прежнему светлое. Увидимся на вершине!» — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

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