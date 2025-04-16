Чендлер выступил с первым заявлением после поражения от Пимблетта на UFC 314

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер выступил с первым заявлением после того, как потерпел поражение в бою с известным английским бойцом UFC Пэдди Пимблеттом. Их поединок состоялся на UFC 314 и завершился победой Плохиша техническим нокаутом в третьем раунде.

«Никогда не бывает подходящего времени, чтобы идти дальше после поражения. Нет ни чёткого плана, ни понимания, сколько это займёт времени. Ты просто начинаешь двигаться. Никогда не снимаюсь с боёв. Пока у меня есть бьющееся сердце и руки, которые могу держать, я уже победил.

На самом деле нет слов, чтобы описать ту боль и разочарование [после поражения], которые ты испытываешь… Ты просто живёшь с ними и позволяешь им взять своё и оставить тебя с тем, что осталось. После этого ты перестраиваешься. Лучшее, что можно сделать, — это двигаться вперёд с уверенным ожиданием и гордостью за свои попытки. Одно знаю наверняка: могу быть спокоен, зная, что подготовился как можно лучше, и только я один нёс ответственность за свои промахи в октагоне. Моя команда подготовила меня. UFC предоставили мне такую возможность. Я вышел на финишную прямую готовым. Побеждённый, но не сломленный. Будущее по-прежнему светлое. Увидимся на вершине!» — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.