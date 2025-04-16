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Волкановски: победа над непобеждённым Евлоевым будет значить многое для моего наследия

Волкановски: победа над непобеждённым Евлоевым будет значить многое для моего наследия
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг) австралиец македоно-греческого происхождения Александр Волкановски поделился мыслями о топовом и непобеждённом российском бойце UFC Мовсаре Евлоеве.

«Мовсар непобедим. Мне нравится тот факт, что он непобедим. Евлоев является часть молодого поколения бойцов. Для моего наследия это [победа над ним] по-прежнему очень много значит», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, Волкановски в последнем бою, который состоялся 13 апреля в Майами (штат Флорида) на турнире UFC 314, разделил октагон с представителем Бразилии Диего Лопесом. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Великого единогласным решением судей.

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