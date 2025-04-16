Биспинг: Пимблетт положил конец титульным амбициям Чендлера. Пэдди станет чемпионом UFC

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг поделился мыслями о поединке между американцем Майклом Чендлером и соотечественником Пэдди Пимблеттом, а также высказался о перспективах Плохиша. Их бой состоялся на турнире UFC 314 и завершился победой Пимблетта техническим нокаутом в третьем раунде.

«Бой с Пимблеттом погубил карьеру Чендлеру, и это не легкомысленное высказывание. Конечно, он вновь будет драться, вновь зарабатывать деньги, а люди по-прежнему включат его бой. Но на этом всё. Больше нет разговоров о титульнике.

Пэдди положил конец чемпионским амбициям Майкла. Если бы Чендлеру было 30 лет, то он, в принципе, мог бы предпринять ещё одну попытку. Но нет, время непобедимо. Майклу 38 лет, и нет никаких шансов, что он когда-либо вернётся в титульную гонку.

Пэдди Пимблетт выглядел как парень, которым он себя всегда называл и который сокрушает любого на своём пути. Плохиш в этот раз вызвал всех, что ему не свойственно, — Чарльза Оливейру, Джастина Гэтжи, Дастина Порье. Ему было наплевать, и это правильно. Этот человек станет чемпионом. Добьётся ли он этого? Мы не знаем, но я вам скажу вот что: после этого выступления все будут относиться к нему гораздо серьёзнее. Пэдди выглядел, как убийца», — приводит слова Биспинга портал MMAJunkie.