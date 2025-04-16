Дмитрий Бивол нанёс символический удар перед матчем «Зенита»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол нанёс символический удар перед матчем между «Зенитом» и «Ростовом», который проходит в данный момент в Санкт-Петербурге в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Также символический удар нанёс ветеран сине-бело-голубых Василий Данилов, который выступал в составе «Зенита» с 1961 по 1968 год. На момент написания новости счёт в матче пока не открыт.

«Зенит» при поддержке Газпромбанка продолжает проект, посвящённый грядущему столетию клуба! В рамках совместной инициативы в течение всего 2025 года право сделать первый символический удар по мячу будет предоставлено легендам «Зенита» и преданным болельщикам команды.

Перед игрой с «Ростовом» это право получил Василий Данилов — прославленный защитник сине-бело-голубых, заслуженный мастер спорта и единственный в истории ленинградского футбола бронзовый призёр чемпионата мира. Компанию ему составил Дмитрий Бивол – болельщик «Зенита» и абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе», — сказано в заявлении пресс-службы.

Фото: Кадр из официальной трансляции

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Поединок завершился победой Дмитрия решением большинства судей.