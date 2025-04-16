Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол нанёс символический удар перед матчем «Зенита»

Дмитрий Бивол нанёс символический удар перед матчем «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол нанёс символический удар перед матчем между «Зенитом» и «Ростовом», который проходит в данный момент в Санкт-Петербурге в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Также символический удар нанёс ветеран сине-бело-голубых Василий Данилов, который выступал в составе «Зенита» с 1961 по 1968 год. На момент написания новости счёт в матче пока не открыт.

«Зенит» при поддержке Газпромбанка продолжает проект, посвящённый грядущему столетию клуба! В рамках совместной инициативы в течение всего 2025 года право сделать первый символический удар по мячу будет предоставлено легендам «Зенита» и преданным болельщикам команды.

Перед игрой с «Ростовом» это право получил Василий Данилов — прославленный защитник сине-бело-голубых, заслуженный мастер спорта и единственный в истории ленинградского футбола бронзовый призёр чемпионата мира. Компанию ему составил Дмитрий Бивол – болельщик «Зенита» и абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе», — сказано в заявлении пресс-службы.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Фото: Кадр из официальной трансляции

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Поединок завершился победой Дмитрия решением большинства судей.

Материалы по теме
Бивол выбрал наследие и деньги. Бенавидес никуда не денется
Бивол выбрал наследие и деньги. Бенавидес никуда не денется
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android