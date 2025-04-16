Бивол ответил, когда пройдёт его следующий бой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол сообщил, когда состоится его следующий поединок.

«Когда ждать на ринге? Надеюсь, в этом году. В ноябре или декабре», — приводит слова Бивола портал «Матч ТВ».

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей. Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.