«Я знаю, вам это не нравится». Хабиб — о победе над Конором Макгрегором

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил свою победу над бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландцем Конором Макгрегором.

«Я знаю, что вам это не нравится», — подписал Нурмагомедов видео, на котором он проводит Макгрегору болевой приём в четвёртом раунде, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Хабибом и Конором состоялся 6 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 229. Их противостояние стало главным событием вечера. Бой продлился три полных раунда и завершился победой Нурмагомедова болевым приёмом в четвёртом раунде. Для Орла это была первая защита титула.