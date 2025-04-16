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«Я знаю, вам это не нравится». Хабиб — о победе над Конором Макгрегором

«Я знаю, вам это не нравится». Хабиб — о победе над Конором Макгрегором
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил свою победу над бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландцем Конором Макгрегором.

«Я знаю, что вам это не нравится», — подписал Нурмагомедов видео, на котором он проводит Макгрегору болевой приём в четвёртом раунде, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Хабибом и Конором состоялся 6 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 229. Их противостояние стало главным событием вечера. Бой продлился три полных раунда и завершился победой Нурмагомедова болевым приёмом в четвёртом раунде. Для Орла это была первая защита титула.

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