Видео: Диего Лопес плачет в раздевалке после поражения от Волкановски
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Второй номер рейтинга UFC в полулёгком весе бразилец Диего Лопес не смог сдержать эмоций после того, как уступил единогласным решением судей в бою за чемпионский титул UFC в категории до 66 кг австралийцу македоно-греческого происхождения Александру Волкановски на турнире UFC 314.
UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес
Напомним, Лопесу 30 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в 2012 году, а в североамериканской организации — в 2023 году. В своём рекорде Диего имеет 26 побед, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.
Ранее Диего Лопес дал комментарий после поражения от Александра Волкановски.
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