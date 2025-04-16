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Евлоев: если Волкановски захочет драться со мной, то буду ждать сколько нужно

Евлоев: если Волкановски захочет драться со мной, то буду ждать сколько нужно
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Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Мовсар Евлоев поделился мыслями насчёт потенциального поединка с действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 66 кг австралийцем Александром Волкановски.

«Если Волкановски хочет драться со мной, то я могу подождать и совершенствоваться, оставаться готовым. Даже если бой назначат на сентябрь, октябрь, декабрь — это не имеет значения. Я могу ждать столько, сколько ему нужно. Но если они [матчмейкеры UFC] дадут титульный бой другому парню, то постараюсь выступить как можно скорее», — приводит слова Евлоева портал MMAJunkie.

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