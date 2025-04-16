Топурия: Волкановски потрясный боец. Я был очень рад за него, когда он победил Лопеса

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался о том, что его бывший оппонент австралиец Александр Волкановски победил бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 314, который состоялся 13 апреля в Майами (штат Флорида, США), и вновь завоевал титул UFC в категории до 66 кг.

«Алекс потрясающий боец. Я был очень рад за него, когда он победил Лопеса, потому что он действительно заслужил этот титул», — приводит слова Топурии аккаунт Chamionship Rounds в X (ранее Twitter).

Напомним, поединок между Волкановски и Лопесом продлился все пять раундов и завершился победой Великого единогласным решением судей.