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Топурия: Волкановски потрясный боец. Я был очень рад за него, когда он победил Лопеса

Топурия: Волкановски потрясный боец. Я был очень рад за него, когда он победил Лопеса
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался о том, что его бывший оппонент австралиец Александр Волкановски победил бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 314, который состоялся 13 апреля в Майами (штат Флорида, США), и вновь завоевал титул UFC в категории до 66 кг.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

«Алекс потрясающий боец. Я был очень рад за него, когда он победил Лопеса, потому что он действительно заслужил этот титул», — приводит слова Топурии аккаунт Chamionship Rounds в X (ранее Twitter).

Напомним, поединок между Волкановски и Лопесом продлился все пять раундов и завершился победой Великого единогласным решением судей.

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