Илия Топурия: Махачев не может продолжать избегать меня. Буду ждать боя с ним

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия вновь заявил, что не собирается сейчас драться в лёгком весе ни с кем, кроме действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева.

«Мне плевать, если Ислам решит, что он не хочет драться со мной. Я буду сидеть до тех пор, пока ему не придётся драться со мной…Я здесь. Ты не можешь продолжать избегать меня», — приводит слова Топурии аккаунт Chamionship Rounds в X (ранее Twitter).

Илии Топурии 28 лет. Испано-грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.