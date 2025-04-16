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Арман Царукян: никто не хочет драться со мной, потому что я самый опасный боец в категории

Арман Царукян: никто не хочет драться со мной, потому что я самый опасный боец в категории
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян считает себя самым опасным бойцом в своей весовой категории. Именно поэтому, по его мнению, никто не хочет с ним драться.

— Арман, почему все избегают поединка с тобой? Почему никто не хочет с тобой драться?
— Потому что я самый опасный боец в лёгком весе и у меня нет титула. Оливейра хочет драться за пояс, Топурия хочет драться за пояс, все хотят драться за пояс. Но когда анонсируют следующий титульный бой, то я буду драться в нём.

— Матчмейкеры собираются дать тебе бой с чемпионом?
— Всё зависит от Ислама. Если он уйдёт в полусредний вес, то им придётся дать кому-то бой за временный титул, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале JAXXON PODCAST.

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