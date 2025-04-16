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Тим Цзю поделился сообщением, которое отправил ему Волкановски после боя с Муртазалиевым

Тим Цзю поделился сообщением, которое отправил ему Волкановски после боя с Муртазалиевым
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Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю поделился сообщением, которое ему отправил действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе соотечественник Александр Волкановски в прошлом году после поражения в бою с россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Бой завершился победой Бахрама нокаутом в третьем раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Рад видеть Алекса снова на вершине. После моего последнего поражения он поддержал меня как никто другой. Этот парень – настоящий пример того, что нельзя сдаваться и нужно всегда подниматься после падения», — написал Цзю, опубликовав также скрин прошлогоднего сообщения Волкановски.

«Привет, брат, я уверен, ты сейчас расстроен, но ты всё равно лучший и у тебя ещё много времени. Я знаю, ты вернёшься. Ты никогда не уклоняешься от вызова, и именно это мышление даёт мне уверенность, что ты вернёшься ещё сильнее. Мы не были бы такими, какие мы есть, если бы не бросали себе вызов каждый день. Как я сказал, у тебя ещё много времени в этом спорте, чтобы работать над тем, что нужно. Отдохни, брат, и возвращайся к делу».

Фото: Из личного архива Тима Цзю

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