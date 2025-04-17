Роган раскрыл истинную причину того, почему Ф. Емельяненко никогда не дрался в UFC

Известный американский комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган раскрыл истинную причину того, почему легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко никогда не дрался в UFC.

«Фёдор был под контролем каких-то грубых русских, хотя они были похожи на гангстеров. Эти парни вели переговоры с UFC, и они выдвигали необоснованно высокие требования к контракту, то есть стремились стать совладельцами промоушена и участвовать в деятельности лиги. Переговоры были очень напряжёнными, это напоминало противостояние. Дела пошли так плохо, что Дане Уайту пришлось усилить личную охрану. Это были опасные люди», — приводит слова Рогана аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).