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Топурия: я доказал, что заслуживаю боя за второй пояс, нокаутировав двух величайших бойцов

Топурия: я доказал, что заслуживаю боя за второй пояс, нокаутировав двух величайших бойцов
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин (до 66 кг) Илия Топурия объяснил, почему матчмейкеры североамериканского промоушена должны дать ему бой с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Если они [матчмейкеры UFC] дали этот шанс [подраться за титул в другом дивизионе] всем, то почему не мне? Они дали эту возможность Генри Сехудо, Конору Макгрегору, Жоржу Сен-Пьеру, Джону Джонсу, а я доказал, что заслуживаю этого боя, нокаутировав двух величайших бойцов всех времён», — сказал Топурия в интервью Джо Рогану на YouTube-канале PowerfulJRE.

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