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Стали известны медицинские отстранения участников UFC 314

Стали известны медицинские отстранения участников UFC 314
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Опубликованы медицинские отстранения участников бойцовского турнира UFC 314, состоявшегося на минувших выходных в Майами (США).

Напомним, в главном бою австралиец Алекс Волкановски завоевал вакантный титул в полулёгком весе (до 65 кг), победив единогласным решением бразильца Диего Лопеса.

Александр Волкановски – 45 дней.
Диего Лопес – неопределённый срок.
Пэдди Пимблетт – нет отстранения.
Майкл Чендлер – 60 дней.
Яир Родригес – 30 дней.
Патрисио Фрейре — нет отстранения.
Жин Силва — нет отстранения.
Брайс Митчелл – 30 дней.
Доминик Рейес — нет отстранения.
Никита Крылов – 60 дней.

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