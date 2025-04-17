Стали известны медицинские отстранения участников UFC 314

Опубликованы медицинские отстранения участников бойцовского турнира UFC 314, состоявшегося на минувших выходных в Майами (США).
Напомним, в главном бою австралиец Алекс Волкановски завоевал вакантный титул в полулёгком весе (до 65 кг), победив единогласным решением бразильца Диего Лопеса.
Александр Волкановски – 45 дней.
Диего Лопес – неопределённый срок.
Пэдди Пимблетт – нет отстранения.
Майкл Чендлер – 60 дней.
Яир Родригес – 30 дней.
Патрисио Фрейре — нет отстранения.
Жин Силва — нет отстранения.
Брайс Митчелл – 30 дней.
Доминик Рейес — нет отстранения.
Никита Крылов – 60 дней.
Диего Лопес плачет в раздевалке после поражения от Волкановски