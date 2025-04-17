Стали известны медицинские отстранения участников UFC 314

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Опубликованы медицинские отстранения участников бойцовского турнира UFC 314, состоявшегося на минувших выходных в Майами (США).

Напомним, в главном бою австралиец Алекс Волкановски завоевал вакантный титул в полулёгком весе (до 65 кг), победив единогласным решением бразильца Диего Лопеса.

Александр Волкановски – 45 дней.

Диего Лопес – неопределённый срок.

Пэдди Пимблетт – нет отстранения.

Майкл Чендлер – 60 дней.

Яир Родригес – 30 дней.

Патрисио Фрейре — нет отстранения.

Жин Силва — нет отстранения.

Брайс Митчелл – 30 дней.

Доминик Рейес — нет отстранения.

Никита Крылов – 60 дней.

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