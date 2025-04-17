«Чертовски хорошо». Стало известно, что Пимблетту сказал Дана Уайт после UFC 314

Генеральный директор UFC Дана Уайт оценил выступление британского легковеса Пэдди Пимблетта на турнире UFC 314, состоявшемся на минувших выходных в Майами (США).

Напомним, Пимблетт сразился с бывшим претендентом на титул американцем Майклом Чендлером, победив техническим нокаутом в третьем раунде. После ивента Уайт встретился с бойцом на арене и похвалил его.

«Ох, чувак, ты выглядел чертовски хорошо. Все продолжают сомневаться в тебе, чувак», — сказал Уайт в видео, опубликованном Пимблеттом в социальных сетях.

Ранее экс-чемпион UFC Камару Усман высказался о победе Пимблетта на UFC 314.

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