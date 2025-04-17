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«Чертовски хорошо». Стало известно, что Пимблетту сказал Дана Уайт после UFC 314

«Чертовски хорошо». Стало известно, что Пимблетту сказал Дана Уайт после UFC 314
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Генеральный директор UFC Дана Уайт оценил выступление британского легковеса Пэдди Пимблетта на турнире UFC 314, состоявшемся на минувших выходных в Майами (США).

Напомним, Пимблетт сразился с бывшим претендентом на титул американцем Майклом Чендлером, победив техническим нокаутом в третьем раунде. После ивента Уайт встретился с бойцом на арене и похвалил его.

«Ох, чувак, ты выглядел чертовски хорошо. Все продолжают сомневаться в тебе, чувак», — сказал Уайт в видео, опубликованном Пимблеттом в социальных сетях.

Ранее экс-чемпион UFC Камару Усман высказался о победе Пимблетта на UFC 314.

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