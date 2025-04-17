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«Этого не было». Тренер Усмана Нурмагомедова рассказал о проблеме бойца на старте карьеры

«Этого не было». Тренер Усмана Нурмагомедова рассказал о проблеме бойца на старте карьеры
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Хавьер Мендес, тренер непобеждённого российского легковеса Усмана Нурмагомедова, рассказал о проблемах подопечного на старте карьеры.

«В начале карьеры Усман не был настроен так, как нужно. И я сказал Хабибу: «Мне нужна твоя помощь, Усман психологически не готов. Он хорошо работает, но недостаточно отдаётся своему делу». Он не был предан тренировкам. Мы надавили на него, и за год до успеха в Bellator я сказал: «Хабиб, всё получилось». Затем Усман стал чемпионом», — сказал Мендес в подкасте Javier & Mo Show.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022 завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив единогласным решением бразильца Патрики Фрейре. В своём последнем бою одолел по очкам ирландца Пола Хьюза.

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