Сергей Ковалёв и Артур Манн взвесились перед боем в Челябинске

Состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера, который состоится 18 апреля в Челябинске.
В главном бою трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (35-5-1, 29 KO) встретится с немцем Артуром Манном (22-4, 13 KO). Поединок, рассчитанный на 10 раундов, пройдёт в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг).
Сергей Ковалёв – 87,2 кг;
Артур Манн – 90 кг.
Сергею Ковалёву 42 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2009 году. За карьеру провел 17 боёв за звание чемпиона мира, одержав 13 побед и потерпев четыре поражения.
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