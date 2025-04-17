Кравцов: в профессиональной карьере Ковалёв себя более чем реализовал

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о карьере отечественного полутяжеловеса Сергея Ковалёва.

«С точки зрения профессиональной карьеры я считаю, что Сергей себя полностью реализовал. Более чем даже. Потенциал у Сергея был громадный ещё с юношеского возраста. А в любительской карьере, думаю, он мог достичь куда больших результатов, если бы ему в своё время дали дорогу, скажем так. Были некоторые спорные бои, где он, к сожалению, не получал победу. А на чемпионате России 2008 года в Калининграде я считаю, что у него украли победу в финале, после чего Сергей, в принципе, и завершил любительскую карьеру», — сказал Кравцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.