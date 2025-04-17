Эдуард Кравцов дал прогноз на бой Ковалёв — Манн

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между россиянином Сергеем Ковалёвым и немцем Артуром Манном.

«Я бы дал 60 на 40, а то и 55 на 45, в пользу Ковалёва. Я общался с лагерем Манна, знаю, какой у них настрой, и они едут за победой. Здесь всё зависит от состояния Сергея. То, что он выше Манна как боксёр, даже не обсуждается. Но нужно понимать, что есть возраст, есть весовая категория. Всё-таки Артур Манн давно боксирует в крузерах, а Ковалёв всего два боя провёл там. Даже весы показали, что Сергей до крузера, в принципе, и не дотягивает. С большим запасом взвесился», — сказал Кравцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.