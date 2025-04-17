Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдуард Кравцов дал прогноз на бой Ковалёв — Манн

Эдуард Кравцов дал прогноз на бой Ковалёв — Манн
Комментарии

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между россиянином Сергеем Ковалёвым и немцем Артуром Манном.

«Я бы дал 60 на 40, а то и 55 на 45, в пользу Ковалёва. Я общался с лагерем Манна, знаю, какой у них настрой, и они едут за победой. Здесь всё зависит от состояния Сергея. То, что он выше Манна как боксёр, даже не обсуждается. Но нужно понимать, что есть возраст, есть весовая категория. Всё-таки Артур Манн давно боксирует в крузерах, а Ковалёв всего два боя провёл там. Даже весы показали, что Сергей до крузера, в принципе, и не дотягивает. С большим запасом взвесился», — сказал Кравцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
Сергей Ковалёв и Артур Манн взвесились перед боем в Челябинске
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android