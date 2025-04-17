Роган: Белал Мухаммад сразится с Махачевым, если победит в следующем бою

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что руководство промоушена заинтересовано в поединке между россиянином Исламом Махачевым и американцем Белалом Мухаммадом.

«Дана Уайт рассказал мне о проблемах с организацией боёв. И он конкретно говорил о том, что произойдёт, если Белал выиграет. Был разговор о том, что Ислам подерётся с Белалом», — сказал Роган в своём подкасте.

Напомним, 11 мая на турнире UFC 315 в Квебеке (Канада) Мухаммад проведёт защиту титула в полусреднем весе (до 77 кг) против австралийца Джека Делла Маддалены.

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