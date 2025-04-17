Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роган: Белал Мухаммад сразится с Махачевым, если победит в следующем бою

Роган: Белал Мухаммад сразится с Махачевым, если победит в следующем бою
Комментарии

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что руководство промоушена заинтересовано в поединке между россиянином Исламом Махачевым и американцем Белалом Мухаммадом.

«Дана Уайт рассказал мне о проблемах с организацией боёв. И он конкретно говорил о том, что произойдёт, если Белал выиграет. Был разговор о том, что Ислам подерётся с Белалом», — сказал Роган в своём подкасте.

Напомним, 11 мая на турнире UFC 315 в Квебеке (Канада) Мухаммад проведёт защиту титула в полусреднем весе (до 77 кг) против австралийца Джека Делла Маддалены.

Материалы по теме
Хабиб выбрал более серьёзного соперника для Махачева между Топурией и Царукяном

Белал Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android