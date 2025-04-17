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Илия Топурия оценил победу Пимблетта над Чендлером

Илия Топурия оценил победу Пимблетта над Чендлером
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Бывший чемпион UFC Илия Топурия прокомментировал победу британского легковеса Пэдди Пимблетта над американцем Майклом Чендлером.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC 314 и завершилась победой Пимблетта техническим нокаутом в третьем раунде.

«Он проделал отличную работу. Он сделал то, что и должен, но, как по мне… Я буду откровенен, Чендлер никогда не был выдающимся бойцом. Он середняк. Кого он победил в UFC? Он побил Дэна Хукера и Тони Фергюсона, которому было почти 40 лет», — сказал Топурия в подкасте Джо Рогана.

Ранее экс-чемпион UFC Камару Усман высказался о победе Пимблетта на UFC 314.

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