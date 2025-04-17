Сергей Ковалёв — Артур Манн: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

18 апреля в Челябинске состоится вечер профессионального бокса. В главном бою трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв (35-5-1, 29 KO) встретится с немцем Артуром Манном (22-4, 13 KO).

Трансляцию шоу проведут телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Начало – в 17:00 по московскому времени.

Сергею Ковалёву 42 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2009 году и в августе 2013-го впервые стал чемпионом мира. В ноябре 2014-го стал объединённым чемпионом мира.

В ноябре 2016 года Ковалёв потерпел первое поражение в карьере, проиграв судейским решением американцу Андре Уорду, после чего ещё дважды стал чемпионом мира. За карьеру провел 17 боёв за мировые титулы, одержав 13 побед и потерпев четыре поражения.