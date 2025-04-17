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PFL World Tournament 2025 3: дата и время, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 18 на 19 апреля в Орландо (США) состоится бойцовский турнир PFL World Tournament 3.

В главном бою американец Импа Касанганай сразится с британцем Фабианом Эдвардсом. В соглавном событии россиянин Гаджи Рабаданов встретится с конголезцем Марком Диакези.

Трансляция турнира будет доступна на платформе Okko. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Ниже представлен полный кард турнира.

Импа Касанганай — Фабиан Эдвардс

Гаджи Рабаданов — Марк Диакези

Садибу Си — Далтон Роста

Мадс Бёрнелл — Джей Джей Уилсон

Клэй Коллард — Альфи Дэвис

Джошуа Сильвейра — Майк Шипман

Брент Примус — Винисиус Сенси

Аарон Джеффри — Мурад Рамазанов

Роберт Уотли — Антонио Карусо