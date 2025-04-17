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PFL World Tournament 2025 3: дата и время, во сколько начало, где смотреть

PFL World Tournament 2025 3: дата и время, во сколько начало, где смотреть
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В ночь с 18 на 19 апреля в Орландо (США) состоится бойцовский турнир PFL World Tournament 3.

В главном бою американец Импа Касанганай сразится с британцем Фабианом Эдвардсом. В соглавном событии россиянин Гаджи Рабаданов встретится с конголезцем Марком Диакези.

Трансляция турнира будет доступна на платформе Okko. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Ниже представлен полный кард турнира.

Импа Касанганай — Фабиан Эдвардс
Гаджи Рабаданов — Марк Диакези
Садибу Си — Далтон Роста
Мадс Бёрнелл — Джей Джей Уилсон
Клэй Коллард — Альфи Дэвис
Джошуа Сильвейра — Майк Шипман
Брент Примус — Винисиус Сенси
Аарон Джеффри — Мурад Рамазанов
Роберт Уотли — Антонио Карусо

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