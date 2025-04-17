PFL World Tournament 2025 3: дата и время, во сколько начало, где смотреть
Поделиться
В ночь с 18 на 19 апреля в Орландо (США) состоится бойцовский турнир PFL World Tournament 3.
В главном бою американец Импа Касанганай сразится с британцем Фабианом Эдвардсом. В соглавном событии россиянин Гаджи Рабаданов встретится с конголезцем Марком Диакези.
Трансляция турнира будет доступна на платформе Okko. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Ниже представлен полный кард турнира.
Импа Касанганай — Фабиан Эдвардс
Гаджи Рабаданов — Марк Диакези
Садибу Си — Далтон Роста
Мадс Бёрнелл — Джей Джей Уилсон
Клэй Коллард — Альфи Дэвис
Джошуа Сильвейра — Майк Шипман
Брент Примус — Винисиус Сенси
Аарон Джеффри — Мурад Рамазанов
Роберт Уотли — Антонио Карусо
Комментарии
- 17 апреля 2025
-
14:00
-
13:35
-
13:00
-
12:45
-
12:05
-
12:03
-
11:40
-
10:23
-
10:14
-
09:46
-
09:24
-
00:22
-
00:03
- 16 апреля 2025
-
23:22
-
22:36
-
22:24
-
21:30
-
20:29
-
20:18
-
19:32
-
19:05
-
18:35
-
18:16
-
17:26
-
17:14
-
16:49
-
16:41
-
16:31
-
16:17
-
15:44
-
15:12
-
14:59
-
13:55
-
13:34
-
12:58