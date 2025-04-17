Такер Карлсон взял интервью у Конора Макгрегора

Известный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, желающего стать президентом Ирландии. Двухчасовой разговор состоялся во вторник, 15 апреля, в Дублине (Ирландия).

«У нас был отличный разговор с Такером Карлсоном, мы осветили проблемы Ирландии, состояние Ирландии, борьбу Ирландии и радость Ирландии. Не всё так безнадёжно, мы хотим сохранять позитивное видение и шаг за шагом двигаться к лучшей Ирландии. Я говорил от всего сердца, посмотрим, как это будет принято», — приводит слова Макгрегора издание The Irish Times.