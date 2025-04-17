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Американский боец UFC: Евлоев заслужил бой за титул

Американский боец UFC: Евлоев заслужил бой за титул
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Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Дэн Иге выступил за организацию титульного поединка между австралийцем Алексом Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Мовсар заслуживает этого. У него девять побед, понимаю, нет финишей, но он побил многих хороших ребят. Это новое имя для Волкановски, так что смысл есть. Алекс уже дрался с Яиром. Яир тоже заслуживает боя, но есть очередь, а новые имена имеют смысл», — сказал Иге в интервью Home of Fight.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

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