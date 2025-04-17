Ислам Махачев отреагировал на вылет «Реала» из Лиги чемпионов

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев, который является давним фанатом мадридского «Реала», прокомментировал поражение своей любимой команды в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 2024/2025 от лондонского «Арсенала».

«Им сегодня нужен был молодой Роналду», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Напомним, «Реал» по сумме двух встреч уступил «Арсеналу» со счётом 1:5. В первом четвертьфинальном матче «Арсенал» дома победил со счётом 3:0, а 16 апреля 2025 года в Мадриде англичане одержали выездную победу со счётом 2:1. Теперь «Арсенал» в полуфинале сыграет с французским «ПСЖ».