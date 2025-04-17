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Ислам Махачев отреагировал на вылет «Реала» из Лиги чемпионов

Ислам Махачев отреагировал на вылет «Реала» из Лиги чемпионов
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев, который является давним фанатом мадридского «Реала», прокомментировал поражение своей любимой команды в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 2024/2025 от лондонского «Арсенала».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Им сегодня нужен был молодой Роналду», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Напомним, «Реал» по сумме двух встреч уступил «Арсеналу» со счётом 1:5. В первом четвертьфинальном матче «Арсенал» дома победил со счётом 3:0, а 16 апреля 2025 года в Мадриде англичане одержали выездную победу со счётом 2:1. Теперь «Арсенал» в полуфинале сыграет с французским «ПСЖ».

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