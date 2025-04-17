Роман Долидзе высказался о потенциальном поединке с Бо Никалом

Один из ведущих средневесов UFC грузин Роман Долидзе дал комментарий по поводу возможного поединка против популярного американского бойца Бо Никала.

«Я всегда хотел подраться с Бо Никалом. Если подходить к вопросу грамотно, то нам стоило бы встретиться на Международной бойцовской неделе. Но если подходить к этому в моём стиле, то я могу подраться с ним хоть на следующей неделе. Никаких проблем», — приводит слова Долидзе MMA Junkie.

Напомним, Долидзе свой последний бой проводил в марте 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над экс-претендентом на титул итальянцем Марвином Веттори.