«Пара твоих друзей уже выбыли». Марк Диакези уверен в победе над Гаджи Рабадановым

Конголезский легковес Марк Диакези во время дуэли взглядов с российским бойцом Гаджи Рабадановым высказался ему в лицо о своей полной уверенности в победе.

«Пара твоих друзей уже выбыли. Они устали, и ты устанешь. Ты следующий! Ты не сможешь бороться со мной. Попробуешь показать мне свою дагестанскую борьбу. Я просто подниму тебя и отнесу в твой же угол, чтобы там громко бросить», — сказал Диакези.

Напомним, бой между Рабадановым и Диакези состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Орландо (Флорида, США) на турнире PFL 2025 World Tournament 3.

Стоит отметить, что Рабаданов идёт на серии из 10 побед на протяжении последних четырёх лет.