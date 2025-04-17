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«Пара твоих друзей уже выбыли». Марк Диакези уверен в победе над Гаджи Рабадановым

«Пара твоих друзей уже выбыли». Марк Диакези уверен в победе над Гаджи Рабадановым
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Конголезский легковес Марк Диакези во время дуэли взглядов с российским бойцом Гаджи Рабадановым высказался ему в лицо о своей полной уверенности в победе.

«Пара твоих друзей уже выбыли. Они устали, и ты устанешь. Ты следующий! Ты не сможешь бороться со мной. Попробуешь показать мне свою дагестанскую борьбу. Я просто подниму тебя и отнесу в твой же угол, чтобы там громко бросить», — сказал Диакези.

Напомним, бой между Рабадановым и Диакези состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Орландо (Флорида, США) на турнире PFL 2025 World Tournament 3.

Стоит отметить, что Рабаданов идёт на серии из 10 побед на протяжении последних четырёх лет.

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