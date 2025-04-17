Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев проводит досуг за игрой в баскетбол

Ислам Махачев проводит досуг за игрой в баскетбол
Комментарии

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев между тренировками частенько играет в баскетбол один на один со своими товарищами.

«Один на один любого!» — написал Махачев под этим видео у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, Махачев свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над бразильцем Ренато Мойкано и в четвёртый раз защитил свой титул. После этого поединка победная серия Ислама состоит из 15 боёв за последние почти 10 лет.

Единственное поражение Ислама Махачева случилось в октябре 2015 года, где он был повержен чистым нокаутом уже в первом раунде поединка с бразильцем Адриано Мартинсом.

Материалы по теме
Должен ли Махачев принять бой с Топурией? И зачем это российскому чемпиону
Должен ли Махачев принять бой с Топурией? И зачем это российскому чемпиону
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android