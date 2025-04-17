Ислам Махачев проводит досуг за игрой в баскетбол

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев между тренировками частенько играет в баскетбол один на один со своими товарищами.

«Один на один любого!» — написал Махачев под этим видео у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, Махачев свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над бразильцем Ренато Мойкано и в четвёртый раз защитил свой титул. После этого поединка победная серия Ислама состоит из 15 боёв за последние почти 10 лет.

Единственное поражение Ислама Махачева случилось в октябре 2015 года, где он был повержен чистым нокаутом уже в первом раунде поединка с бразильцем Адриано Мартинсом.