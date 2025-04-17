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Кейшон Дэвис обменялся комментариями с претендентом на свой титул

Кейшон Дэвис обменялся комментариями с претендентом на свой титул
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Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе Кейшон Дэвис и претендент на этот пояс Эдвин Де Лос Сантос обменялись комментариями во время пресс-конференции перед боем, который состоится 7 июня в Норфолке (США).

Кишон Дэвис. «Норфолк, готовься к очередному зрелищному шоу. Мой первый бой в главном событии шоу здесь был похож на кинофильм, а сиквел будет ещё лучше. У Эдвина в последнее время развязался язык, но он будет ужасно молчалив, когда я закончу с ним разговор 7 июня».

Эдвин Де Лос Сантос. «Хочу поблагодарить Кишона Дэвиса за то, что дал мне возможность стать чемпионом мира WBO. Это будет классный бой, но Кишон совершил свою первую большую ошибку, выбрав меня в соперники. 7 июня я докажу, насколько это большая ошибка. Я приеду в Норфолк в идеальной форме и за нокаутом».

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Источник: Джервонта Дэвис проведёт реванш с Ламонтом Роучем
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