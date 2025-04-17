Тимоти Брэдли прокомментировал победу Джарона Энниса над Станионисом

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Тимоти Брэдли дал комментарий по поводу победы обладателя титулов WBA и IBF в полусреднем весе Джарона Энниса в объединительном поединке с литовцем Эймантасом Станионисом.

«Стили делают бои. Когда у вас есть боксёр-панчер вроде Энниса, у которого есть все атрибуты — размах рук, размер, скорость рук, скорость ног; все атрибуты, которые идут в комплекте с мастерством, — и вы дерётесь с односторонним парнем, который просто выходит драться, вы получите именно это в 9 случаях из 10», — приводит слова Брэдли Boxing Scene.

Напомним, Эннис досрочно победил Станиониса, который принял решение отказаться от продолжения поединка после шестого раунда.