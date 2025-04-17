Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тимоти Брэдли прокомментировал победу Джарона Энниса над Станионисом

Тимоти Брэдли прокомментировал победу Джарона Энниса над Станионисом
Комментарии

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Тимоти Брэдли дал комментарий по поводу победы обладателя титулов WBA и IBF в полусреднем весе Джарона Энниса в объединительном поединке с литовцем Эймантасом Станионисом.

«Стили делают бои. Когда у вас есть боксёр-панчер вроде Энниса, у которого есть все атрибуты — размах рук, размер, скорость рук, скорость ног; все атрибуты, которые идут в комплекте с мастерством, — и вы дерётесь с односторонним парнем, который просто выходит драться, вы получите именно это в 9 случаях из 10», — приводит слова Брэдли Boxing Scene.

Напомним, Эннис досрочно победил Станиониса, который принял решение отказаться от продолжения поединка после шестого раунда.

Материалы по теме
Джарон Эннис прокомментировал победу над Эймантасом Станионисом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android