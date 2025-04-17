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Дмитрий Бивол поддержал петербургский «Зенит» в кубковом матче с «Ростовом»

Дмитрий Бивол поддержал петербургский «Зенит» в кубковом матче с «Ростовом»
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол посетил полуфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в ответной встрече со счётом 2:0. Матч проходил 16 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57'     2:0 Кассьерра – 64'    

«Пришёл насладиться футболом. Поддержать любимую команду на Неве, сделал приветственный удар, дал пару интервью — и вот мы теперь общаемся с вами. Приятно, что болельщики футбола — они, видимо, не просто болельщики футбола, а болельщики спорта. Они знают и бокс, и хотелось бы, чтобы эта коллаборация развивалась ещё больше», — сказал Бивол на видео, опубликованном пресс-службой футбольного клуба «Зенит».

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