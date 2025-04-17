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Дмитрий Бивол выразил слова поддержки в адрес болельщиков «Зенита»

Дмитрий Бивол выразил слова поддержки в адрес болельщиков «Зенита»
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол высказался в адрес футбольных фанатов «Зенита», пожелав успехов команде.

«Всем болельщикам желаю как можно больше интересных матчей с победой любимой команды. «Зениту» — как можно больше побед, и чтобы стадион всегда ставил рекорды! Поэтому «Зенит» — вперёд!» — сказал Бивол на видеоролике, опубликованном пресс-службой футбольного клуба «Зенит».

Напомним, Бивол свой последний бой провёл в феврале 2025 года, где взял реванш у экс абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, завоевав все титулы в своём весе. Но в апреле 2025 года Дмитрий принял решение отказаться от титула WBC в пользу проведения трилогии с Бетербиевым в конце 2025 года.

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