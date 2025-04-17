Опубликован список участников турнира UFC on ESPN 66

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26 апреля в США состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, который возглавит поединок в полусредней весовой категории между Карлосом Пратесом и Ианом Гарри.

Представляем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Иан Гарри — Карлос Пратес

Энтони Смит — Миньян Чжан

Гига Чикадзе — Дэвид Онама

Мишель Перейра — Абусупиян Магомедов

Рэнди Браун — Николас Долби

Икрам Алискеров — Андре Мунис

Предварительный кард

Джимми Флик — Мэтт Шнелл

Ахмад Хассанзада — Эван Элдер

Малкольм Веллмейкер — Кэмерон Саайман

Жаклин Аморим — Польяна Виана

Джоселин Эдвардс — Челси Чендлер

Крис Гутьеррес — Джон Кастаньеда

Тимоти Куамба — Роберто Ромеро

Дэ’Мон Блэкшир — Хейли Алатенг