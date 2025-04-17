Опубликован список участников турнира UFC on ESPN 66

26 апреля в США состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, который возглавит поединок в полусредней весовой категории между Карлосом Пратесом и Ианом Гарри.
Представляем вашему вниманию список всех пар турнира:
Основной кард
Иан Гарри — Карлос Пратес
Энтони Смит — Миньян Чжан
Гига Чикадзе — Дэвид Онама
Мишель Перейра — Абусупиян Магомедов
Рэнди Браун — Николас Долби
Икрам Алискеров — Андре Мунис
Предварительный кард
Джимми Флик — Мэтт Шнелл
Ахмад Хассанзада — Эван Элдер
Малкольм Веллмейкер — Кэмерон Саайман
Жаклин Аморим — Польяна Виана
Джоселин Эдвардс — Челси Чендлер
Крис Гутьеррес — Джон Кастаньеда
Тимоти Куамба — Роберто Ромеро
Дэ’Мон Блэкшир — Хейли Алатенг