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Опубликован список участников турнира UFC on ESPN 66

Опубликован список участников турнира UFC on ESPN 66
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26 апреля в США состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, который возглавит поединок в полусредней весовой категории между Карлосом Пратесом и Ианом Гарри.

Представляем вашему вниманию список всех пар турнира:

Основной кард

Иан Гарри — Карлос Пратес
Энтони Смит — Миньян Чжан
Гига Чикадзе — Дэвид Онама
Мишель Перейра — Абусупиян Магомедов
Рэнди Браун — Николас Долби
Икрам Алискеров — Андре Мунис

Предварительный кард

Джимми Флик — Мэтт Шнелл
Ахмад Хассанзада — Эван Элдер
Малкольм Веллмейкер — Кэмерон Саайман
Жаклин Аморим — Польяна Виана
Джоселин Эдвардс — Челси Чендлер
Крис Гутьеррес — Джон Кастаньеда
Тимоти Куамба — Роберто Ромеро
Дэ’Мон Блэкшир — Хейли Алатенг

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