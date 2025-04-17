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Мераб Двалишвили показал, как будет избивать Шона О'Мэлли в реванше

Мераб Двалишвили показал, как будет избивать Шона О'Мэлли в реванше
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили опубликовал очередное забавное видео, на котором избивает бревно, представляя, что это экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли.

Напомним, реванш между Двалишвили и О'Мэлли состоится 7 июня в главном событии турнира UFC 316, который пройдёт в Ньюарке (Нью-Джерси, США).

Что касается их первого противостояния, то оно состоялось в сентябре 2024 года, и тогда победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал Двалишвили. С той поры Мераб успел провести одну защиту титула, одолев единогласным судейским решением непобеждённого на момент боя Умара Нурмагомедова.

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