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Генри Сехудо видит Макса Холлоуэя фаворитом в потенциальном четвёртом бое с Волкановски

Генри Сехудо видит Макса Холлоуэя фаворитом в потенциальном четвёртом бое с Волкановски
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Экс-чемпион UFC в двух весах, а также аналитик Генри Сехудо считает, что сегодняшний экс-чемпион в полулёгком весе UFC Макс Холлоуэй имеет все шансы на победу в потенциальном четвёртом поединке с действующим обладателем пояса UFC в полулёгком дивизионе Александром Волкановски.

«Я считаю, что Макс Холлоуэй должен вернуться, потому что он может разобраться с любым в этом дивизионе. Да, он гарантированно, сто процентов победит такого Волкановски. Конечно, его тоже нокаутировал Илия Топурия, но мне кажется, что количество выбрасываемых им ударов, его здоровье, крепкий подбородок — всё это сыграет в его пользу и на этот раз всё будет по-другому», — приводит слова Сехудо MMA Junkie.

Стоит отметить, что предыдущие три встречи между этими двумя бойцами заканчивались в пользу Волкановски.

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