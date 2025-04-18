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Сергей Ковалёв – Артур Манн: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сергей Ковалёв — Артур Манн: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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18 апреля в Челябинске состоится вечер профессионального бокса «IBA.Pro 2», где главным событием шоу станет прощальный бой экс-чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, где он сразится с немцем Артуром Манном.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Сергей Ковалёв — Артур Манн
18 апреля 2025, пятница. 23:00 МСК
Сергей Ковалёв
Не началось
Артур Манн

Трансляцию шоу проведут телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Начало – в 17:00 по московскому времени. Начало главного поединка запланировано не ранее, чем на 23:00 мск.

Сергею Ковалёву 42 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2009 году и в августе 2013-го впервые стал чемпионом мира. В ноябре 2014-го стал объединённым чемпионом мира.

В ноябре 2016 года Ковалёв потерпел первое поражение в карьере, проиграв судейским решением американцу Андре Уорду, после чего ещё дважды стал чемпионом мира. За карьеру провел 17 боёв за мировые титулы, одержав 13 побед и потерпев четыре поражения.

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