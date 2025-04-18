Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган высказался о возможном возвращении Макгрегора в октагон

Джо Роган высказался о возможном возвращении Макгрегора в октагон
Аудио-версия:
Комментарии

Известный эксперт и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о возможном возвращении ирландца Конора Макгрегора в октагон. Спортсмен не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который проходил летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

«Если бы мне пришлось делать ставку, то я бы сказал «нет». Не думаю, что он вернётся, ведь он по-прежнему не вернулся, хотя мог бы. Если бы он действительно хотел, он бы вновь стал ходить в тренажёрный зал, сдал необходимые анализы и начал тренироваться. Он сломал палец на ноге. Ладно, я могу это понять. Но прошло два месяца, и что дальше? Кроме того, все эти вечеринки, постоянные тусовки, проблемы с законом, катание на яхтах. Он богат», — сказал Роган в своём подкасте.

Материалы по теме
Такер Карлсон взял интервью у Конора Макгрегора

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android