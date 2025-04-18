Джо Роган высказался о возможном возвращении Макгрегора в октагон

Известный эксперт и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о возможном возвращении ирландца Конора Макгрегора в октагон. Спортсмен не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который проходил летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

«Если бы мне пришлось делать ставку, то я бы сказал «нет». Не думаю, что он вернётся, ведь он по-прежнему не вернулся, хотя мог бы. Если бы он действительно хотел, он бы вновь стал ходить в тренажёрный зал, сдал необходимые анализы и начал тренироваться. Он сломал палец на ноге. Ладно, я могу это понять. Но прошло два месяца, и что дальше? Кроме того, все эти вечеринки, постоянные тусовки, проблемы с законом, катание на яхтах. Он богат», — сказал Роган в своём подкасте.

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